Per molti lavoratori pubblici, il momento del pensionamento rappresenta una tappa importante della vita, non solo dal punto di vista personale, ma anche economico. Tra le questioni più sentite vi è quella del Trattamento di Fine Servizio (TFS), la somma spettante alla fine del rapporto lavorativo. Tuttavia, non tutti sanno che l’importo maturato non viene sempre erogato immediatamente. In molti casi, è necessario attendere anche diversi anni per ricevere quanto dovuto. Ed è proprio in questo scenario che entra in gioco una possibilità interessante: l’anticipo del TFS.

Questo strumento permette ai pensionati della Pubblica Amministrazione di accedere in tempi rapidi a una parte del proprio TFS, senza dover attendere i lunghi tempi di liquidazione previsti dallo Stato. In questo articolo analizziamo nel dettaglio cos’è l’anticipo TFS, come funziona, chi può richiederlo e perché può rivelarsi una risorsa concreta nella nuova fase di vita post-lavorativa.

Cos’è il TFS e perché può richiedere tempo

Il TFS, o Trattamento di Fine Servizio, è l’equivalente della liquidazione prevista per i lavoratori del settore privato. Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 (chi è entrato dopo ha diritto invece al TFR – Trattamento di Fine Rapporto). Si tratta di una somma calcolata sulla base dell’anzianità di servizio e dell’ultima retribuzione percepita.

Tuttavia, a differenza di quanto accade nel privato, la normativa attualmente in vigore prevede che il TFS venga corrisposto solo dopo un certo periodo di attesa, che può arrivare fino a 24 o addirittura 27 mesi. A ciò va aggiunta una ulteriore rateizzazione per importi superiori a 50.000 euro. Questo significa che un pensionato può ricevere il proprio TFS in più tranche e in un arco temporale anche superiore ai due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Cos’è l’anticipo del TFS

L’anticipo del TFS è un’operazione di natura finanziaria che consente ai pensionati aventi diritto di ricevere subito parte del trattamento di fine servizio maturato, attraverso un accordo con una banca o un ente finanziario convenzionato con l’INPS. Il meccanismo si basa su un prestito personale garantito proprio dalla somma che lo Stato dovrà erogare.

Questa soluzione è stata regolamentata da normative specifiche e può essere effettuata in due modi:

Anticipo agevolato INPS, riservato a chi ha diritto a una pensione statale (di vecchiaia o anticipata) e vuole ricevere fino a un massimo di 45.000 euro a condizioni vantaggiose, grazie a una convenzione tra INPS e istituti bancari aderenti. Anticipo TFS ordinario, ovvero tramite un finanziamento erogato da una banca o finanziaria non convenzionata, con condizioni stabilite in base a valutazione individuale e merito creditizio, e con importi potenzialmente più elevati.

Chi può richiederlo

I principali destinatari dell’anticipo del TFS sono i lavoratori pubblici andati in pensione con un diritto certo al trattamento di fine servizio, e che hanno ricevuto la certificazione del credito da parte dell’INPS. La procedura prevede infatti la richiesta di un documento che attesti l’importo spettante e le scadenze previste per il pagamento.

Possono fare domanda coloro che percepiscono pensioni dirette (non reversibili) e che abbiano già ricevuto la comunicazione ufficiale sul TFS maturato. Anche i titolari di pensione anticipata possono rientrare tra i beneficiari, purché il diritto sia consolidato.

Come funziona la procedura

Per ottenere l’anticipo del TFS, il pensionato deve innanzitutto richiedere la certificazione del TFS tramite il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. Una volta ottenuta la documentazione, è possibile presentare la richiesta all’istituto bancario prescelto, allegando la certificazione e ogni altro documento richiesto.

Nel caso dell’anticipo agevolato, la banca erogherà l’importo direttamente al pensionato, che non dovrà occuparsi del rimborso: al momento della scadenza, sarà l’INPS a versare il corrispettivo alla banca. Questo rende il finanziamento molto meno oneroso rispetto ad altri prestiti personali.

L’anticipo ordinario, invece, prevede una maggiore flessibilità nei limiti richiesti, ma può comportare tassi d’interesse più elevati. In questo caso, la rata potrebbe essere rimborsata anche dal cliente, in base agli accordi stipulati.

Perché può essere una risorsa utile dopo la pensione

L’anticipo del TFS rappresenta una soluzione strategica per chi, dopo la pensione, desidera affrontare con serenità nuove spese, progetti o semplicemente stabilizzare il proprio tenore di vita. Molti ex dipendenti pubblici utilizzano le somme anticipate per

sostenere interventi di ristrutturazione della casa;

aiutare figli o nipoti negli studi o nell’acquisto della prima abitazione;

affrontare spese mediche impreviste o cure di lungo termine.

Accedere subito a una parte di quanto già maturato consente di ridurre l’incertezza finanziaria, evitando di dover ricorrere a strumenti di credito meno convenienti. Inoltre, per chi risiede in territori come la Puglia e le sue località — da Foggia a Manfredonia, da Lucera a Cerignola — l’anticipo può rappresentare anche un’opportunità per contribuire all’economia locale, investendo nella propria casa, attività o nel benessere della famiglia.

Vantaggi e aspetti da considerare

Tra i principali vantaggi dell’anticipo TFS vi sono la rapidità nell’ottenere le somme, la trasparenza delle condizioni nel caso di convenzioni INPS, e l’assenza di rischio per il richiedente, trattandosi di importi già certificati.

Tuttavia, è importante valutare con attenzione alcuni elementi: il costo complessivo dell’operazione, la presenza di eventuali commissioni e la durata dell’anticipo. È consigliabile confrontare le offerte dei diversi istituti e richiedere una simulazione, in modo da comprendere con precisione la somma ottenibile e l’effettivo importo che sarà trattenuto dall’INPS alla scadenza.

In un periodo delicato come quello del pensionamento, l’anticipo del TFS si presenta come uno strumento flessibile e vantaggioso per ottenere liquidità immediata a fronte di un credito già maturato. È una scelta che consente di pianificare con maggiore sicurezza il futuro, affrontare spese importanti senza intaccare i risparmi personali e migliorare la qualità della vita.

Come sempre, la parola chiave resta la consapevolezza: informarsi bene, valutare i pro e i contro, e rivolgersi a operatori seri e trasparenti è il modo migliore per trasformare un diritto in un’opportunità.

