Un gesto di gentilezza si è trasformato in una piccola missione dal sapore romantico e un po’ impossibile: riportare a due giovani viaggiatori francesi la loro preziosa action cam, dimenticata in auto.

È la storia di Laura, una donna che lo scorso 8 agosto, nel cuore dell’estate garganica, ha deciso di offrire un passaggio a due ragazzi incontrati mentre facevano autostop tra Vieste e Manfredonia. Era un pomeriggio caldo, le strade della costa animate da vacanzieri e camper, e i due giovani – zaini in spalla e volto abbronzato – cercavano un passaggio per proseguire il loro itinerario. Laura, colpita dalla loro simpatia e dalla spontaneità tipica dei viaggiatori on the road, non ha esitato a farli salire.

Durante il tragitto, i tre hanno scambiato qualche parola in inglese, raccontandosi tappe e progetti. I ragazzi avevano in mente di raggiungere Foggia in giornata, per poi spostarsi verso Brindisi e imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia, probabilmente verso una delle isole ioniche. L’atmosfera era rilassata: paesaggi mozzafiato a fare da sfondo, l’aria salmastra che entrava dai finestrini abbassati, e la leggerezza di un incontro casuale che arricchisce il viaggio di tutti.

Tutto sembrava essersi concluso lì, con i saluti e un augurio reciproco di buona strada. Ma una volta rientrata a casa, Laura si è accorta di un dettaglio che avrebbe potuto rovinare i ricordi estivi dei due turisti: sul sedile posteriore, ben riposta in una custodia, c’era una action cam, probabilmente utilizzata per documentare ogni tappa della loro avventura. Un modello di fascia alta, dal valore stimato intorno ai 500 euro, ma soprattutto piena – si immagina – di video e fotografie uniche, frammenti di un viaggio che non si ripeterà mai uguale.

“Appena l’ho vista – racconta Laura – ho pensato che per loro non fosse solo una questione economica. Dentro ci sarà tutto il loro itinerario, i momenti più belli, forse anche pezzi di vita che stavano raccontando a chi è lontano. Ho subito deciso di provare a restituirgliela”.

Consapevole che non esiste un modo semplice per rintracciare due turisti stranieri di passaggio, Laura ha scelto di affidarsi alla rete. Ha pubblicato un appello sui social, raccontando brevemente l’accaduto e fornendo tutte le informazioni utili: il tratto di strada percorso insieme, la data, la direzione di viaggio. “So che è un’impresa quasi impossibile – ammette – ma magari qualcuno li riconosce dalle descrizioni, o loro stessi vedono il messaggio. Vorrei davvero che tornasse nelle loro mani”.

Il post, rilanciato da conoscenti e amici, ha iniziato a circolare, trovando spazio anche su alcune pagine locali e gruppi dedicati a viaggiatori. L’obiettivo è che il passaparola arrivi fino a loro, ovunque si trovino adesso.

Lo riporta foggiatoday.it.