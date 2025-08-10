Edizione n° 5789

VOLANTE // Anziani al volante: si valuta una stretta sulle patenti per la sicurezza stradale
10 Agosto 2025 - ore  12:54

CRONACA // Morti per il botulino, due medici indagati in Calabria
10 Agosto 2025 - ore  09:50

E' estate piena nel Gargano: le previsioni meteo dall'11 al 15 agosto 2025

GARGANO E’ estate piena nel Gargano: le previsioni meteo dall’11 al 15 agosto 2025

Il promontorio del Gargano si prepara ad accogliere turisti e residenti con un meteo da cartolina nel periodo più caldo e atteso dell’anno

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Agosto 2025
Gargano // Live //

Il promontorio del Gargano si prepara ad accogliere turisti e residenti con un meteo da cartolina nel periodo più caldo e atteso dell’anno. Dall’11 al 15 agosto 2025, infatti, le condizioni atmosferiche saranno ideali per vivere al massimo le vacanze estive, tra mare cristallino, escursioni nei parchi e serate sotto le stelle.

11 agosto: La settimana si apre con un sole splendente e temperature in crescita, che sfioreranno i 32°C. Il cielo sarà terso, senza alcuna nuvola a disturbare la vista. Ideale per un tuffo nelle acque limpide di Vieste o per una passeggiata rigenerante lungo le coste rocciose di Peschici. La brezza marina garantirà un piacevole sollievo dal caldo.

12 agosto: Il caldo continua a dominare la scena, con punte di 33°C nelle ore centrali. Il cielo rimarrà sereno, perfetto per escursioni nel Parco Nazionale del Gargano, dove la natura offre scenari mozzafiato tra foreste di faggi e antiche grotte marine. Il tramonto regalerà uno spettacolo di colori indimenticabile, ideale per chi ama immortalare momenti unici.

13 agosto: Leggero aumento dell’umidità ma nessuna perturbazione in vista. Temperature stabili intorno ai 32-33°C, con un venticello fresco proveniente dal mare. Ottima giornata per dedicarsi a sport acquatici o per godersi le spiagge di sabbia dorata di Mattinata. La sera, l’aria si farà più mite, perfetta per le passeggiate nei centri storici illuminati dalle luminarie estive.

14 agosto: Arriva una leggera instabilità pomeridiana, con qualche temporale localizzato nelle zone interne del Gargano, soprattutto sui rilievi più alti. Tuttavia, lungo la costa il sole continuerà a splendere, regalando ancora momenti di puro relax in riva al mare. Temperature in lieve calo, attorno ai 30°C, per un comfort maggiore.

15 agosto: Ferragosto all’insegna del bel tempo e del caldo estivo, con cielo sereno e temperature che torneranno a salire fino a 33°C. Una giornata perfetta per le tradizionali feste estive, pranzi all’aperto e per immergersi nell’atmosfera unica di questo angolo di Puglia. Non mancheranno occasioni per partecipare agli eventi culturali e musicali organizzati nei borghi garganici.

Nessun campo trovato.