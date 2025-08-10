Edizione n° 5789

Home // Eventi // Festa Patronale di Maria SS. di Siponto? Chi saranno gli ospiti e i cantanti? E voi, chi preferireste?

MANFREDONIA Festa Patronale di Maria SS. di Siponto? Chi saranno gli ospiti e i cantanti? E voi, chi preferireste?

Oltre al ricco programma religioso — con processioni, messe solenni e momenti di preghiera — il centro storico e il lungomare ospiteranno concerti, spettacoli pirotecnici, attrazioni per famiglie e stand

Festa Patronale di Maria SS. di Siponto? Chi saranno gli ospiti e i cantanti? E voi, chi preferireste?

Festa Patronale di Maria SS. di Siponto? Chi saranno gli ospiti e i cantanti? E voi, chi preferireste? sq COMBO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Agosto 2025
Eventi // Manfredonia //

Manfredonia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa Patronale dedicata a Maria Santissima di Siponto.

Quattro giorni di celebrazioni, dal 28 al 31 agosto, in cui fede, tradizione e spettacolo si intrecceranno come da secoli accade nella città sipontina.

Oltre al ricco programma religioso — con processioni, messe solenni e momenti di preghiera — il centro storico e il lungomare ospiteranno concerti, spettacoli pirotecnici, attrazioni per famiglie e stand gastronomici.

Ma quali saranno i momenti più attesi di quest’edizione?

Quali artisti e cantanti saliranno sul palco?

Chi saranno gli ospiti speciali che renderanno unica la festa?
E soprattutto, c’è qualcosa che ancora manca per rendere l’evento indimenticabile?

Domande che fanno già discutere e che accendono l’attesa in città. La risposta arriverà a fine agosto, quando Manfredonia si stringerà attorno alla sua Patrona per un abbraccio collettivo fatto di fede, musica e tradizione.

 

