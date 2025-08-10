Vieste (Foggia), 9 agosto 2025 – Quest’estate potrebbe essere la città di Vieste, nel cuore del Gargano, la meta scelta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le sue ferie. La voce, sempre più insistente tra i vicoli del borgo marinaro, indica come periodo dal 9 al 23 agosto, con possibile alloggio nell’elegante Hotel Pizzomunno, iconico 5 stelle affacciato sulla spiaggia omonima.

Fonti ufficiali non confermano, ma in paese l’attesa è palpabile. «Per noi è la prima volta che Meloni sceglie Vieste», racconta orgoglioso un ristoratore del centro storico. Altri operatori turistici parlano di “settimana di fuoco” e vedono nella visita un’opportunità per rafforzare l’immagine della città e richiamare l’attenzione dei media nazionali.

Il Pizzomunno – un monolite calcareo alto 25 metri – domina una costa che alterna lunghe spiagge sabbiose a falesie, grotte e insenature raggiungibili solo in barca. L’hotel, immerso nel verde e con accesso privato al mare, permetterebbe di garantire alla premier privacy e sicurezza, senza interferire con la normale vita turistica.

Secondo indiscrezioni, una seconda struttura, l’hotel Scialara, potrebbe ospitare parte dello staff e l’apparato di sicurezza. La zona interessata dalle misure sarebbe limitata al breve tratto tra i due alberghi, evitando stravolgimenti alla viabilità cittadina.

Negli anni passati Meloni ha preferito mete pugliesi come il Salento o la Valle d’Itria; più di recente era circolata anche l’ipotesi di un Ferragosto in Albania, visti i rapporti cordiali con il Paese balcanico. La scelta di Vieste segnerebbe dunque una novità.

Gli operatori locali, dal canto loro, invitano i visitatori a godersi la città: passeggiate tra i vicoli bianchi del centro storico, fermandosi nelle piazzette e tra gli archi medievali; viste mozzafiato dal Castello Svevo Aragonese; ristoranti che servono piatti tipici di mare. «L’atmosfera sarà vivace – assicura una ristoratrice – ma Vieste sa accogliere tutti, dai turisti comuni alla premier».

In attesa di conferme ufficiali, la “perla del Gargano” si prepara così a un agosto in cui, oltre alle spiagge e al mare cristallino, potrebbe brillare anche di riflettori politici e mediatici.

Lo riporta il Quotidiano.net.