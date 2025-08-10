Orta Nova – Da circa vent’anni via da Orta Nova per coltivare la sua passione per il canto e la recitazione, il 20 agosto prossimo tornerà, da attore e cantante professionista, Daniele Derogatis con lo spettacolo “Napoli è ‘na parola” e con l’entusiasmo di condividere la propria arte con i suoi compaesani.

Dopo anni di studio, sacrifici e dedizione, l’artista di origine ortese può oggi ben dire di aver conquistato una sua posizione nel panorama del musical a livello nazionale e internazionale. Non dimentica però i suoi inizi, fin da quando partecipò a quel minifestival organizzato nel 1993 presso la parrocchia di Lourdes in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria. In quell’occasione vinse il primo premio cantando “Che sarà di me” di Massimo Cataldo e, da quel momento, come Daniele stesso racconta, cominciò a sognare fortemente di entrare nel mondo dello spettacolo.

Ancora residente a Orta Nova e appena diciottenne, il performer partecipò alle selezioni che si tenevano a Roma per l’accesso all’Accademia “Tutti in scena”, diretta allora da Pino Insegno. Tra i molti concorrenti, Derogatis superò le prove conquistando un posto in quella realtà tanto desiderata.

Passo dopo passo, mentre studiava recitazione e danza, si mise anche alla prova con i primi tentativi di lavorare in uno spettacolo: “Un mondo crudele quello delle audizioni”, come Daniele stesso ha rilevato nella nostra intervista, “perché porta a sentirsi ogni giorno in conflitto con se stessi, visto che bisogna essere sempre molto preparati e pronti. E, nonostante ciò, non è detto che vada bene, perché possono esserci volte in cui sei giusto e altre in cui non lo sei”.

L’arte dello spettacolo può essere un mestiere difficile per chi vuole praticarla in modo professionale e, anche quando si arriva a poterla esercitare nei circuiti nazionali e internazionali, pur rappresentando questo una vittoria, non è consentito fermarsi. Anzi, bisogna sempre continuare a migliorarsi.

“Io, infatti, ho studiato tanto e lo faccio tuttora, sia canto che recitazione” — dice Daniele — “perché voglio mantenermi al passo coi tempi, visto che il teatro è crudele con chi non lo fa”.

Oggi l’artista ortese lavora nell’ambito del musical, della prosa e della commedia, sia come attore che come performer di danza. Canta anche, con il gruppo “Quartet” formato da quattro artisti, con cui gira l’Italia, l’Europa e il mondo, collaborando con varie produzioni, tra cui quella con Costa Crociere, ed eseguendo brani in ben cinque lingue. La Francia e la Liguria sono tra le destinazioni più recenti in cui i Quartet, con Daniele Derogatis, si sono esibiti.

Grande l’entusiasmo, mostrato di cuore nel corso della nostra intervista, per lo spettacolo che il 20 agosto prossimo terrà a Orta Nova: “Mi sento onorato al pensiero di poter portare nella mia terra uno spettacolo di teatro puro. So che, per varie vicissitudini, nel nostro comune le rappresentazioni culturali erano ormai ferme da tempo e, quindi, mi fa molto piacere essere oggi parte di una ripartenza in tale ambito. La cultura è vita, socialità, occasione per emozionare ed emozionarci: essa dunque può portare momenti di bellezza. E in questo il teatro si rivela particolarmente capace di creare magie”.

“Napoli è ‘na parola”, lo spettacolo che sarà rappresentato per l’occasione, può essere definito come un viaggio attraverso le parole e gli stati d’animo che meglio hanno rappresentato negli anni il sentire della cultura napoletana, a partire dal XIX secolo fino ad oggi. Il percorso passa attraverso brani in versi, in prosa e in musica, tratti dalla produzione di artisti quali Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani, Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo, Totò, fino ad arrivare a Erri De Luca, Giuseppe Patroni Griffi e alla sceneggiata di Mario Merola.

Lo spettacolo, che gira per tutta l’Italia ormai da sette anni, vedrà sul palco con Daniele Derogatis due artisti di grande esperienza, ritenuti mostri sacri del panorama teatrale italiano: Marco Simeoli e Andrea Bianchi. Il primo, attore e regista, è stato spalla storica di Gigi Proietti, con un percorso teatrale e televisivo ricco e intenso; il secondo, pianista, ha fatto parte dell’orchestra dello stesso Gigi Proietti e tuttora è orchestratore in Rai, con collaborazioni con Claudio Baglioni e Christian De Sica, continuando a lavorare da molti anni ad altissimi livelli.

Diversi e di respiro anche i progetti futuri di Daniele Derogatis, in particolare due di grande rilievo, come ci racconta lui stesso:

“Uno è arrivato proprio in questi giorni e la mia produzione lo annuncerà a breve: sarò uno dei protagonisti del musical su Padre Pio, che si chiama Actor Dei e che debutterà in Puglia, presso la cattedrale di Trani, domenica 24 agosto. Si tratta di una produzione straordinaria, con vari performer del musical italiano provenienti da Roma. Io sono stato chiamato a parteciparvi praticamente in corsa, per sostituire un collega, e ne sono felicissimo, perché questo mi consentirà anche di lavorare proprio nella mia terra d’origine: infatti, oltre a Trani, con tale spettacolo saremo a Lecce per altre due date e in provincia di Foggia”.

Sull’altro progetto, Daniele mantiene un certo riserbo per vincoli contrattuali, ma lascia intendere che lo vedrà impegnato a Roma in un musical proveniente da Broadway.

Insomma, la strada dello spettacolo, e in particolare del teatro, può essere lunga, ma per chi ha tenacia, voglia di studiare, passione, amore e pazienza, può portare soddisfazioni. Come nel caso di Daniele Derogatis.