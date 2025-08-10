L’arte che protegge il pianeta: a Manfredonia nasce un murale eco-friendly

Manfredonia – Un’esplosione di colori vivaci e un messaggio chiaro di tutela ambientale hanno arricchito la città di Manfredonia con la realizzazione di un nuovo murale sulla parete scrostata della scuola elementare De Sanctis.

L’opera, che raffigura il mare con tonalità accese, non è soltanto un abbellimento urbano, ma un potente strumento educativo, voluto dall’Assessorato all’Ambiente nell’ambito di un’importante iniziativa: Ecoe, il Festival del Futuro Sostenibile.

Mariarita Valentino, assessora all’Ambiente di Manfredonia, ha sottolineato l’importanza di quest’opera, concepita per trasmettere concetti di sostenibilità e rispetto per l’ambiente in modo semplice, creativo e coinvolgente. «Ecoe nasce proprio con l’idea di parlare di sostenibilità e ambiente in maniera accessibile, creativa e anche divertente», ha dichiarato l’assessora. Per la realizzazione del murale sono stati scelti artisti locali, garantendo così una durabilità e un legame autentico con il territorio.

La scelta della scuola elementare De Sanctis come location non è stata casuale, ma profondamente strategica. Ogni giorno, centinaia di bambini attraverseranno quel muro, avendo così «l’onore e l’opportunità di fermarsi qui per riflettere». L’obiettivo è stimolare una riflessione quotidiana sull’importanza di proteggere l’ambiente e gli animali, sensibilizzando le nuove generazioni fin dalla tenera età.

Il murale si conferma quindi come un simbolo visibile dell’impegno di Manfredonia verso un futuro più consapevole e rispettoso del nostro pianeta, trasformando un semplice muro in una vera e propria tela didattica per i cittadini di domani.