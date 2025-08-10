Manfredonia. Giuseppe Marasco: “I marciapiedi prima delle feste. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”

MANFREDONIA – Via Canosa, marciapiedi dissestati e pericolosi: scatta l’allarme sicurezza. Giuseppe Marasco, consigliere comunale di Manfredonia, chiede al Comune di intervenire con urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza e accessibilità, soprattutto a tutela delle persone anziane. “I marciapiedi sono più importanti di altre spese comunali – dichiara Marasco –. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a un problema che mette a rischio ogni giorno i pedoni. Servono interventi immediati e piani a lungo termine per risolvere definitivamente la situazione”.

Secondo Marasco, l’amministrazione comunale dovrebbe agire su più fronti: manutenzione regolare, segnalazione dei dissesti in attesa di riparazione, piani di intervento strutturali e verifiche periodiche dello stato delle infrastrutture pedonali. Il consigliere della Lega ricorda inoltre che, come stabilito dall’articolo 2051 del Codice Civile, il Comune è responsabile dei danni subiti dai cittadini a causa delle cattive condizioni dei marciapiedi.

Tra le proposte avanzate: dare priorità alle zone più critiche, coinvolgere la comunità locale e le associazioni di categoria per raccogliere segnalazioni e suggerimenti, e destinare risorse adeguate alla manutenzione, evitando che siano destinate in misura prevalente ad eventi e feste. “Le strade e i marciapiedi sicuri – conclude Marasco – non sono un lusso, ma un diritto. Prima la sicurezza, poi il resto”.