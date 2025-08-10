È ufficialmente partita la raccolta fondi online per sostenere l’organizzazione della Festa Patronale dedicata a S.S. Maria di Siponto, uno degli eventi religiosi e culturali più attesi e sentiti dalla comunità manfredoniana.

Con l’obiettivo di garantire un’edizione 2025 ricca di iniziative, momenti di fede e spettacolo, l’amministrazione comunale insieme ai comitati organizzatori ha lanciato una campagna di donazioni digitale accessibile a tutti tramite la piattaforma GoFundMe. I cittadini, così come i tanti devoti e simpatizzanti, possono contribuire con una donazione libera collegandosi al link: https://gofund.me/a21779ca.

La Festa Patronale di S.S. Maria di Siponto rappresenta una tradizione secolare che unisce spiritualità e folklore, radicata profondamente nell’identità culturale della città. L’iniziativa della raccolta fondi online vuole coinvolgere un pubblico più ampio, superando le barriere fisiche e agevolando chiunque desideri offrire un contributo, anche a distanza.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune di Manfredonia e del comitato organizzatore.

