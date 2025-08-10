È ufficialmente partita la raccolta fondi online per sostenere l’organizzazione della Festa Patronale dedicata a S.S. Maria di Siponto, uno degli eventi religiosi e culturali più attesi e sentiti dalla comunità manfredoniana.
Con l’obiettivo di garantire un’edizione 2025 ricca di iniziative, momenti di fede e spettacolo, l’amministrazione comunale insieme ai comitati organizzatori ha lanciato una campagna di donazioni digitale accessibile a tutti tramite la piattaforma GoFundMe. I cittadini, così come i tanti devoti e simpatizzanti, possono contribuire con una donazione libera collegandosi al link: https://gofund.me/a21779ca.
La Festa Patronale di S.S. Maria di Siponto rappresenta una tradizione secolare che unisce spiritualità e folklore, radicata profondamente nell’identità culturale della città. L’iniziativa della raccolta fondi online vuole coinvolgere un pubblico più ampio, superando le barriere fisiche e agevolando chiunque desideri offrire un contributo, anche a distanza.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune di Manfredonia e del comitato organizzatore.
1 commenti su "Manfredonia, partita la raccolta fondi online per la Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025"
Questa festa unisce tutti solamente per il divertimento, il folklore e la tradizione….. e nulla a che vedere con la Parola di Dio e la spiritualità che Dio gradisce….
. GIOVANNI 4:24
“Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e verità.”
E la verità qual è?
GIOVANNI 14:6
Gesù dice:
“Io sono la VIA, la VERITÀ e la VITA; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.”
Come possiamo vedere non ci sono intermediari, avvocati e mediatori.
Romani 8:34= intercessore
Ebrei 7:25= mediatore
1 Giovanni 2:1= avvocato
ATTI 4:12
” In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.”
Leggete la Bibbia e investigate quello che vi dicono attraverso la Bibbia stessa…non fatevela raccontare da altri.
La Bibbia si spiega con la Bibbia….
Un abbraccio