Home // Manfredonia // Manfredonia, partita la raccolta fondi online per la Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025

FEDE Manfredonia, partita la raccolta fondi online per la Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025

Un gesto di solidarietà per un evento che unisce tutta la comunità

Manfredonia, partita la raccolta fondi online per la Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025 - ph Matteo Nuzziello

ph MATTEO NUZZIELLO

10 Agosto 2025
È ufficialmente partita la raccolta fondi online per sostenere l’organizzazione della Festa Patronale dedicata a S.S. Maria di Siponto, uno degli eventi religiosi e culturali più attesi e sentiti dalla comunità manfredoniana.

Con l’obiettivo di garantire un’edizione 2025 ricca di iniziative, momenti di fede e spettacolo, l’amministrazione comunale insieme ai comitati organizzatori ha lanciato una campagna di donazioni digitale accessibile a tutti tramite la piattaforma GoFundMe. I cittadini, così come i tanti devoti e simpatizzanti, possono contribuire con una donazione libera collegandosi al link: https://gofund.me/a21779ca.

La Festa Patronale di S.S. Maria di Siponto rappresenta una tradizione secolare che unisce spiritualità e folklore, radicata profondamente nell’identità culturale della città. L’iniziativa della raccolta fondi online vuole coinvolgere un pubblico più ampio, superando le barriere fisiche e agevolando chiunque desideri offrire un contributo, anche a distanza.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune di Manfredonia e del comitato organizzatore.

1 commenti su "Manfredonia, partita la raccolta fondi online per la Festa Patronale S.S. Maria di Siponto 2025"

  1. Questa festa unisce tutti solamente per il divertimento, il folklore e la tradizione….. e nulla a che vedere con la Parola di Dio e la spiritualità che Dio gradisce….
    . GIOVANNI 4:24
    “Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e verità.”
    E la verità qual è?
    GIOVANNI 14:6
    Gesù dice:
    “Io sono la VIA, la VERITÀ e la VITA; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.”
    Come possiamo vedere non ci sono intermediari, avvocati e mediatori.
    Romani 8:34= intercessore
    Ebrei 7:25= mediatore
    1 Giovanni 2:1= avvocato
    ATTI 4:12
    ” In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.”
    Leggete la Bibbia e investigate quello che vi dicono attraverso la Bibbia stessa…non fatevela raccontare da altri.
    La Bibbia si spiega con la Bibbia….
    Un abbraccio

