Manfredonia. Un potente messaggio artistico ha preso vita sulle mura di Manfredonia grazie al talento di due street artist locali, Michele D’Alessandro (Norte Red) e Valerio Scard.

I due, entrambi originari di Manfredonia, hanno unito le forze per realizzare un imponente murales su invito di Antonio De Michele di Comunica, trasformando una parete un tempo “tutta scalfita, tutta rovinata” in una vera opera d’arte.

Il progetto, nato da un’iniziativa volta a riqualificare spazi urbani e a veicolare messaggi sociali, ha come tema centrale la sostenibilità, l’amore e il rispetto per l’ambiente. Considerando le loro radici, i due artisti hanno scelto naturalmente di rapportarsi al mare, ponendo l’accento sull’importanza cruciale della tutela del mare per la comunità di Manfredonia.

Il cuore del messaggio è chiaro: “la cultura è l’unica via, l’unica chiave per affrontare questo problema gravissimo che ci riguarda”. Il murales raffigura un “libro aperto”, con un evidente riferimento alla celebre canzone di Lucio Dalla, Come profondo il mare, simbolo di come la cultura e l’educazione siano gli “ostacoli” principali all’inquinamento.

Per quanto riguarda le tecniche artistiche, Michele D’Alessandro ha spiegato che il murales è stato realizzato utilizzando un mix di stili tipici della street art: il fondo è stato creato interamente con bombolette spray, mentre i soggetti sono stati eseguiti con la tecnica dello stencil art. Un lavoro intenso che ha richiesto “due giorni pieni di lavoro” per essere completato.

L’obiettivo finale del murales va oltre la semplice decorazione. I creatori sperano che l’opera non rimanga soltanto un “bel quadro d’artista”, ma contribuisca attivamente a una maggiore partecipazione della cittadinanza nella protezione dell’ambiente, diventando un “bel messaggio per un ambiente pulito”. Inoltre, si auspica che il murales rafforzi il senso di comunità, perché – come sottolineato dagli artisti – “fa comunità”.