Manfredonia – Tremiti: collegamenti marittimi quotidiani fino a settembre

Manfredonia, 5 agosto 2025 – Prosegue anche per l’estate 2025 lo storico collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti, punto di riferimento per residenti e turisti che vogliono raggiungere l’arcipelago delle Diomedee. Il servizio, giunto al quarto anno consecutivo, è stato affidato dalla Provincia di Foggia al raggruppamento temporaneo di imprese “Gargano Metro Marine”, grazie al sostegno dei fondi regionali destinati al trasporto pubblico locale.

Operativo dal 18 luglio, il collegamento ha già registrato un’ottima affluenza e sarà attivo ogni giorno fino alla fine di settembre.

Orari di partenza e rientro

Partenza da Manfredonia: ore 7:30 dal porto

Rientro dalle Tremiti: ore 16:30

Tariffe

Le tariffe seguono il sistema del trasporto pubblico locale della Regione Puglia:

Solo andata: €13,10

Solo ritorno: €9,90

Andata e ritorno: €23,00

Un’occasione per vivere una giornata alla scoperta delle meraviglie naturali, storiche e marine delle Tremiti, con una formula comoda e accessibile.

Info e prenotazioni

🌐 garganometromarine.it

📧 info@garganometromarine.it

📞 348 656 0455