Di:

Pesca, “Trabucchi illegali”, 27 denunce Guardia Costiera ultima modifica: da

Foggia – DUE trabucchi legali sui 31 presenti lungo litoranea di Peschici. E’ quanto risultato – fonte AGI – da un’articolata indagine della(Fg) con la denuncia di 27 persone nell’ambito di “un’inchiesta sulle attrezzature utilizzate per la pesca che fanno parte della storia della marineria garganica”.Dalle note dell’agenzia di stampa, l’indagine era stata avviata lo scorso aprile, in seguito all’incidente mortale avvenuto sul trabucco di Monte Pucci con l’annegamento di un uomo rimasto impigliato nelle reti della sua struttura sulla quale stava effettuando dei lavori di riparazione. Si trattò di un imprenditore 48enne, P.S., deceduto nella località posta a tre chilometri a nord di Peschici. L’uomo, sposato e padre di due figli, sarebbe stato impegnato in alcuni lavori nella parte bassa del trabucco, di cui era proprietario con i fratelli, quando sarebbe rimasto impigliato senza più riuscire a risalire dal fondale marino.In seguito all’incidente gli uomini della Capitaneria di Porto hanno effettuato un censimento dei trabucchi presenti lungo la costa garganica, identificando anche i titolari e gli utilizzatori delle attrezzature. A conclusione delle suddette indagini“sono risultati in possesso dell’autorizzazione ex art.55 del Codice della Navigazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di“, vale a dire “il titolo” util per giustificarne “la proprietà o la possibilita’ di utilizzo”. Le indagini sono ancora in corso per verificare ulteriori possibili violazioni.Redazione Stato