Marò: ricorso proprietario peschereccio

Di:

(ANSA) – NEW DELHI, 10 SET – Freddy John Bosco, proprietario del peschereccio coinvolto nell’incidente dell’Enrica Lexie per il quale sono trattenuti in India i due marò italiani, ha presentato oggi alla Corte Suprema di Delhi un’istanza in cui chiede un esame medico indiano per Massimiliano Latorre, prima che i giudici lo autorizzino a rientrare in Italia per curarsi.

(ph: tmnews.it)