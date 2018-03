http://www.quotidianopiemontese.it/

Bari – ”Sabato prossimo, il Presidente Renzi inaugurerà la Fiera del Levante a Bari come da tradizione annuale della campionaria barese. Si assisterà all’ennesima passerella con rappresentanti istituzionali, confindustriali ed ecclesiastici che si inchineranno al segretario del Pd che farà il solito discorso fumoso e demagogico. Di certo non sarà lasciato solo con i suoi cortigiani, ma troverà Alternativa comunista che sfilerà assieme ai lavoratori della Bridgestone di Bari, della Sangalli di Manfredonia, della Telecom Puglia e dell’Om carrelli, oltre a studenti organizzati, all’interno del corteo “Assediamo Renzi”. Contesteremo a Renzi la devastazione dell’ambiente marino con le trivellazioni e il Tap, la distruzione della scuola pubblica con la Buona scuola, la distruzione del lavoro con il Job Acts, la distruzione della sanità pubblica con i nuovi tagli ai finanziamenti pubblici annunciati, la chiusura di molte fabbriche in Puglia con i favori governativi e regionali alle multinazionali”. Lo scrive in una nota Michele Rizzi , coord. reg. di Alternativa comunista. Redazione Stato M.Rizzi: “Renzi non è il benvenuto in Puglia. Sabato lo contesteremo” ultima modifica: da

