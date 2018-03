Immagine d'archivio

Di:



AVVIO PROGETTO LETTURA Si porta a conoscenza della cittadinanza che GIOVEDÌ 15 settembre 2016, presso la sede dell’Associazione Manfredonia Nuova, sita in Piazza Giovanni XIII n. 4, prederà avvio il Progetto Lettura, che si svolgerà ogni giovedì della settimana, dalle ore 19,30 alle ore 20,30, con la lettura collettiva di libri di interesse politico, sociale o narrativo. Il gruppo di lettura sarà composto per metà di soci di Manfredonia Nuova, i quali avranno accesso gratuito, e per metà di cittadini non iscritti all’Associazione, che dovranno versare, prima della partecipazione, la somma di euro 10 a titolo di rimborso spese. Chi volesse prendervi parte deve tempestivamente comunicare, dalle ore 19,00 alle ore 20,30 di tutta la settimana, con esclusione del sabato e della domenica, la propria adesione direttamente alla nostra sede. Non sono ammesse richieste on-line. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La Referente del Progetto – Prof.ssa Sipontina Santoro Manfredonia nuova “Avvio progetto lettura” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.