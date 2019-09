Andrea Agnelli rieletto Presidente dell’ECA

Di:

«È un onore per me rivestire ancora la carica di Presidente e voglio ringraziare i colleghi membri del Consiglio per avermi permesso di continuare questo percorso». Andrea Agnelli è stato confermato presidente dell’ECA anche per il quadriennio 2019/23, durante la 23° assemblea generale dell’European Club Association, che ha riunito a Ginevra, il 9 e il 10 settembre, 169 rappresentanti di altrettanti club europei.

Oltre alla nomina del Presidente è stato eletto anche l’Executive Board, la cui composizione è passata da 15 a 24 membri, e si è discusso del futuro delle competizioni europee dopo il 2024: «Dopo l’Assemblea Generale di Malta (tenutasi lo scorso giugno, ndr), ero molto fiducioso – ha sottolineato Agnelli al termine della due giorni di lavori – Ci siamo impegnati a collaborare con tutti i club, tenendo sempre a mente che il nostro dovere è tutelare il calcio in tutti i paesi europei. Non esistono interessi di parte, esiste solo l’interesse del calcio e l’interesse principale del calcio è l’unità: Sono sicuro che lo perseguiremo sotto la guida del Presidente Ceferin e dell’Uefa, l’unico organismo che proporrà e approverà le competizioni, e siamo fiduciosi che non servirà molto tempo per formalizzare un accordo e un piano condiviso».

«Gli ultimi mesi hanno visto l’ECA impegnarsi in un processo di consultazione dettagliato e approfondito – ha proseguito Agnelli – che ha permesso a tutti i suoi membri di condividere le loro idee e opinioni su come si dovrebbe sviluppare la riforma delle competizioni europee. Il feedback complessivo indica chiaramente che un numero maggiore di partite internazionali è essenziale per lo sviluppo del calcio nel suo insieme. Ora entriamo un una seconda fase di consultazioni, che porterà a sviluppare una più concreta visione da parte dell’Uefa riguardo al futuro delle competizioni europee».

ECA Executive Board, 2019-23 ECA Membership Cycle

Chairman: Andrea Agnelli (Juventus)

Vice-Chairman: Pedro López Jiménez (Real Madrid CF)

Vice-Chairman: Edwin van der Sar (AFC Ajax)

Vice-Chairman: Dariusz Mioduski (Legia Warszawa SA)

Vice-Chairman: Aki Riihilahti (HJK Helsinki)

Board Member: Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain FC)

Board Member: Ed Woodward (Manchester United FC)

Board Member: Josep Maria Bartomeu (FC Barcelona)

Board Member: Michael Gerlinger (Bayern München)

Board Member: Raúl Sanllehí (Arsenal FC)

Board Member: Miguel Gil (Club Atlético de Madrid)

Board Member: Peter Moore (Liverpool FC)

Board Member: Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund)

Board Member: Steven Zhang (FC Internazionale Milano)

Board Member: Jean-Michel Aulas (Olympique Lyonnais)

Board Member: Michael Verschueren (RSC Anderlecht)

Board Member: Miguel Moreira (SL Benfica)

Board Member: Daniel Rommedahl (FC København)

Board Member: Ali Koç (Fenerbahçe SK)

Board Member: Peter Lawwell (Celtic FC)

Board Member: Amra Peternel (GNK Dinamo Zagreb)

Board Member: Stefan Pantović (FK Crvena Zvezda)

Board Member: Wanja Greuel (BSC Young Boys)

Board Member: Kuno Tehva (Nõmme Kalju FC)

Subdivision Representative (Observer): Alexander Medvedev (FC Zenit St. Petersburg)

Subdivision Representative (Observer): Raphael Landthaler (SK Rapid Wien)

Subdivision Representative (Observer): Niclas Carlnén (Malmö FF)

Subdivision Representative (Observer): Vidar Halldorsson (FH Hafnarfjörður)

ECA Representatives on the UEFA Club Competitions Committee, 2019-23

Fernando Carro (Bayer 04 Leverkusen)

Josep Maria Bartomeu (FC Barcelona)

Ed Woodward (Manchester United FC)

Ferran Soriano (Manchester City FC)

Ivan Gazidis (AC Milan)

Aurelio De Laurentiis (SSC Napoli)

Jacques-Henri Eyraud (Olympique de Marseille)

Alexander Medvedev (FC Zenit St. Petersburg)

Michael Verschueren (RSC Anderlecht)

Peter Fossen (PSV Eindhoven)

Raphael Landthaler (SK Rapid Wien)

Dariusz Mioduski (Legia Warszawa SA)

Niclas Carlnén (Malmö FF)

Aki Riihilahti (HJK Helsinki)

Kuno Tehva (Nõmme Kalju FC)

Vidar Halldorsson (FH Hafnarfjörður)