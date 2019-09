Nuovo anno scolastico: gli auguri del presidente Gatta

Di:

Foggia. In occasione del nuovo anno scolastico 2019/2020, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha espresso il seguente messaggio augurale. “Con l’inizio del nuovo anno scolastico rivolgo, a nome mio e dell’ intera Amministrazione Provinciale di Foggia, un augurio di proficuo lavoro alle componenti scolastiche, soprattutto, ai dirigenti, ai docenti, al personale non docente, ai genitori ed agli studenti.

Nell’agire quotidiano si avverte la necessità di accompagnare i processi di crescita delle nuove generazioni con azioni educative che proprio la scuola può portare avanti in maniera coerente e corretta, in sinergia con tutte le altre istituzioni locali. Agli studenti deve essere garantita la migliore qualità dei servizi in strutture idonee e sicure.

Sono fortemente convinto nella capacità della scuola di Capitanata di garantire ai nostri giovani le migliori opportunità di istruzione e di formazione culturale e professionale.

Buon anno scolastico a tutti”.