I giovani protagonisti del 15esimo Festival della Chitarra

Manfredonia, 10 settembre 2019. CRISTINA Galietto da Napoli e Giovanni Accadia da San Marco in Lamis, sono i vincitori ex aequo del Concorso internazionale di chitarra classica tenutosi nell’ambito del 15esimo Festival Internazionale di chitarra svoltosi a Manfredonia. Al primo è stata assegnata la chitarra messa in palio dal liutaio greco Giannis Seintoulas del valore di 5mila euro; alla seconda sono andati i cinque concerti già previsti in vari festival in Italia, Francia e Ungheria. Il concorso, intitolato al compianto Giuseppe Caputo, aveva anche una sezione riservata ai giovani chitarristi fino a 20 anni: a vincere il trofeo “Giuseppe Caputo” è risultato il sedicenne greco di Giennitsa, Yllir Gregor, al quale è stata assegnata una chitarra da studio offerta da Fabbrini, nonché un cofanetto di dieci cd e quattro cordiere offerte dalla spagnola Royal Classic.



GLI INNANZI detti vincitori hanno prevalso su un lotto di ben ventitré giovani arrivati da Albania, Grecia, Svizzera, Scozia e Italia per partecipare al concorso, che hanno reso oltremodo difficile per la preparazione espressa, il compito della commissione giudicante composta da Frederic Bernard, Vadim Tchijik, Nando Dimodugno del conservatorio musicale di Bari, presieduta da Pavel Steidl.



IL CLOU del Festival è naturalmente stato espresso dai valenti concertisti di rinomata fama quali Jan Deprter, Antonio Fiorentino, Admir Doci, Antonio Fuscella, Pavel Steidl, Frederic Bernard, Vadim Techijik, alternatisi sul palco dell’auditorium “Serricchio” al Palazzo dei Celestini, provenienti da Belgio, Albania, Repubblica Ceca, Francia, Russia oltre che Italia, le cui performance hanno riscosso l’incondizionato applauso del pubblico e l’apprezzamento dei critici presenti alla manifestazione.



NON E’ mancato l’aspetto didattico indirizzato ai giovani che si avvicinano alla pratica della chitarra classica, affidato alla Masterclass tenuta dal celebre Pavel Steijdl e frequentato da una ventina di aspiranti chitarristi classici.

“UN EVENTO di grande spessore artistico e culturale con interessanti ricadute sul turismo, gratificato dal largo consenso del pubblico che attesta quanto sia diffuso l’amore per la chitarra e in genere per la musica che ci incoraggia proseguire nell’impegno a promuoverne la diffusione” ha annotato il Maestro Luciano Pompilio, direttore artistico del Festival, che ha tenuto a ringraziare le numerose collaborazioni che hanno reso possibile la realizzazione del Festival in tempi alquanto difficili, vale a dire le associazioni culturali “Progetti Futuri”, “Agiamo”, il “Teatro pubblico Pugliese”, “Ape Energia”, “Nembrotte”, la famiglia di Nicola Caputo, “Gianni Rotice srl” e privati come l’avv. Gaetano Prencipe e l’on. Antonio Tasso.

Michele Apollonio