Landella cerca un segretario generale al posto di Guadagno

Potrebbe essere pubblicato presto il bando del comune di Foggia per la selezione di un nuovo segretario generale. L’indiscrezione, raccolta da molti consiglieri comunali ma non comunicata ufficialmente, è che Maurizio Guadagno, attualmente segretario generale del Comune dai tempi della giunta Mongelli, potrebbe ritornare alla sua funzione di dirigente.

Cosa abbia spinto il sindaco Franco Landella in tal senso non è chiaro. Il suo secondo mandato pare aprirsi all’idea di un rinnovamento nella tecnostruttura, per la verità molto ridotta nei suoi ranghi a seguito di pensionamenti e blocco delle assunzioni per il piano di rientro, rimodulato dalla legge di stabilità del 2017. Solo 4 dirigenti, con molto lavoro da svolgere e fra cui i rapporti professionali pare non siano idilliaci.

Nella recente questione della Corte dei conti e dei ritardi dell’ente nei rilevamenti richiesti per il monitoraggio semestrale, era scoppiato un piccolo caso sollevato dal consigliere di maggioranza Bruno Longo. In una nota stampa, aveva commentato il “pasticcio burocratico” attribuendolo a “dispettucci” fra tecnostruttura, revisori dei conti e amministrazione.

Il segretario generale è una figura strettamente legata al sindaco, da cui dipende la sua rimozione. Dopo il primo quinquennio, può darsi che Landella, più o meno convintamente, abbia deciso di mutare alcuni assetti. L’albo pretorio potrà dare una risposta con la pubblicazione del bando di concorso.