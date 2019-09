Manfredonia, area pedonale in via Maddalena per il periodo estivo

Di:

Manfredonia, 10 settembre 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stata istituita un’area pedonale in tutta Via Maddalena nel periodo estivo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno, a tempo indeterminato, dalle ore 20.00 sino alle ore 01.00 del giorno successivo, con divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore”.

E’ stato confermato che, al di fuori dei limiti temporali indicati nel periodo predente, la circolazione in Via Maddalena è disciplinata dall’ Ordinanza Dirigenziale n. 286 del 08.10.2015.

E’ stato demandata a successiva Ordinanza l’organizzazione della circolazione sopra indicata.

“Il suddetto atto normativo seguirà l’evoluzione e le eventuali rettifiche che il necessario periodo di sperimentazione suggerirà nell’interesse generale del sistema di mobilità”.

