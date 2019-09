Morte Giuseppe Ciuffreda, confermate condanne

Di:

“Il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico fattuale posto a fondamento del tema d’accusa“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato i ricorsi proposti da Dragus Dan Ionut, nato il 22/02/1979 e Alistar Cristi Iulian, nato il 19/07/1994, contro la sentenza n. 1/2018 della Corte di Assise di Appello di Bari del 09/05/2018 che aveva confermato la sentenza di primo grado (del 09/06/2017) del GUP del Tribunale di Foggia, in esito a rito abbreviato, che aveva condannato i due citati ricorrenti alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno per i delitti di omicidio e di rapina.

I fatti (dalla sentenza)

La mattina del 28/02/2016 i Carabinieri di Carpino ricevevano richiesta di intervento per una rapina subita da Giuseppe Ciuffreda di anni 86: la porta di ingresso alla casa presentava l’effrazione del vetro di un’anta, l’abitazione era messa a soqquadro e il rapinato era a terra con mani e volto coperti di sangue e segni evidenti di percosse violente; risultava sottratto un libretto di deposito bancario; la vittima era stata colpita anche con una forbice da potatura e veniva ricoverata, con diagnosi di fratture costali, trauma cranico, ferite lacero-contuse, rottura della milza: le sue condizioni peggioravano progressivamente e, nonostante la forte fibra, il dì 10/05/2016 avveniva il decesso; il consulente tecnico del P.M. concludeva che la causa della morte era un’insufficienza respiratoria e renale manifestatesi nelle fasi terminali di un lungo decorso clinico innescatosi a causa dei traumi subiti.

Le indagini, mossesi da fonti confidenziali, individuavano presto l’imputato come coinvolto nel delitto: egli abitava a breve distanza dalla casa della vittima e già il dì 28/02/2016 veniva effettuata una perquisizione nella sua abitazione e, nel corso della stessa, i Carabinieri notavano una busta contenente indumenti e scarpe che mostravano evidenti tracce ematiche; il Dragus sosteneva che un suo connazionale, di cui ignorava il nome, glieli aveva lasciati per lavarli: ma poiché ciò appariva non credibile (egli non aveva nemmeno una lavatrice), si effettuavano accertamenti scientifici sugli indumenti; da questi risultava che quegli abiti erano riconducibili a tre persone diverse, una delle quali era il Dragus, e che il sangue sugli stessi era proprio della vittima; il Dragus veniva arrestato e sottoposto ad intercettazione dei colloqui in carcere: in questo modo si appurava, nel colloquio da lui tenuto con la moglie, che egli faceva espresso riferimento ad altri due individui coinvolti nel delitto; il secondo soggetto coinvolto veniva individuato in Alistar Cristi Iulian, amico del Dragus e scomparso dal paese all’improvviso proprio il giorno successivo alla rapina: le frequentazioni assidue tra i due erano attestate dai tabulati telefonici e le fotografie dell’Alistar sul profilo “facebook” consentivano di scoprire che egli indossava proprio alcuni degli abiti trovati a casa del Dragus che erano sporchi del sangue della vittima, tanto che poi gli accertamenti genetici confermavano che quegli abiti appartenevano all’imputato predetto.

Il GUP concludeva che la vittima era stata aggredita di notte in casa sua da tre individui, due dei quali erano gli attuali imputati ed un terzo era rimasto ancora non identificato: questi individui erano penetrati nella casa rompendo un vetro della porta e poi avevano subito picchiato la vittima per cercare in casa qualcosa di prezioso oppure avevano dapprima cercato beni da sottrarre e poi avevano picchiato la vittima nel tentativo di farsi dire se vi era altro.

In ogni caso, azione lesiva era stata ripetuta e violenta, tanto da imbrattare di sangue il letto della persona offesa e da provocar multiple ferite: tra queste ferite e la successiva morte vi era un nesso diretto, in quanto l’insufficienza respiratoria e renale mortali erano la manifestazione estrema del deterioramento del fisico della vittima, stremato dai colpi subiti e dal deterioramento progressivo dovuto all’allettamento; pacifica era la riconducibilità agli imputati delle azioni delittuose: la rapina era consumata, anche se il compendio era stato modesto; l’omicidio non poteva ritenersi preterintenzionale poiché si trattava di colpi violenti e reiterati, inferti ad un uomo dell’età di 86 anni e indifeso, così brutali da rompere costole e milza: peraltro era stata usata anche la forbice da potatura e tutto ciò indicava che la morte della vittima era certa o altamente probabile nella sfera volitiva degli imputati, ed anzi la morte non era avvenuta subito soltanto per la forte fibra della vittima“.

Gli imputati aveva presentato appello, sostenendo la loro estraneità ai fatti; in seguito – come detto -, con sentenza in data 09/05/2018 la Corte di Assise di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado.

Rilevava la Corte territoriale che non poteva esservi dubbio sulla responsabilità penale.