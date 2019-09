Operazione anticrimine dei Carabinieri in tutta la provincia

Di:

È in corso un servizio straordinario coordinato di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia su tutto il territorio di competenza. In azione i 7 comandi di compagnia della provincia. La vasta operazione anticrimine è cominciata intorno alle 4 di stanotte con l’impiego anche di elicottero e unità cinofile. Impegnati oltre un centinaio di carabinieri impegnati in numerosi posti di controllo, perquisizioni e rastrellamenti sia nei centri più popolosi che in quelli minori. Seguono aggiornamenti.