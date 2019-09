Ruggiero, a 19enne un progetto per la difesa dell’ambiente

Di:

I numerosi danni prodotti dai cambiamenti climatici stanno iniziando a mobilitare anche i più giovani, seriamente preoccupati per il proprio futuro. Tra questi spicca Stefano Ruggiero, un 19enne di Apricena, in provincia di Foggia. Questi, da sempre attento alle tematiche ambientali, ha costruito un modello per combattere i cambiamenti climatici. Il suo studio, inoltre, è risultato così interessante da essere richiesto direttamente negli States.

fonte puglia.com