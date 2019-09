Tribunale di Foggia: giustizia ostacolata da mancanza di spazi

Di:

Il palazzo di giustizia di Foggia ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e di spazi, non si riescono a fare il numero di udienze che vorremmo per la mancanza di spazi. Questo si traduce direttamente sull’esercizio della giurisdizione e sul contrasto alla criminalità che affligge questo territorio”.

Il procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro lo ha dichiarato in conferenza stampa stamattina, insieme al presidente del Tribunale e dell’ ordine degli avvocati, con l’associazione dei magistrati e i sindacati. “Nel 2013 – ha aggiunto – sono stati chiusi 7 presidi giudiziari in provincia ed accorpati a Foggia. Accelerare la procedura per la costituzione di un nuovo palazzo di giustizia anche perché il Ministero, per quelli in affitto, spende centinaia di migliaia di euro”.

Magistrati, avvocati e utenti segnalano i disagi da diverso tempo, non solo a seguito delle ultime piogge che hanno danneggiato uffici, pareti, arredi e fascicoli dibattimentali. Proprio oggi, mentre la dottoressa Accardo – dice un rappresentante degli amministrativi- teneva udienza in tribunale, si è staccata una parte di intonaco dal soffitto.