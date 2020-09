Lucca – Manfredonia, 10 settembre 2020. Nessun atto ufficiale di rinuncia, della società proponente, al progetto per l’installazione del deposito costiero di gpl, proposto dall’Energas SpA di Napoli. Lo rendono noto in esclusiva a StatoQuotidiano.it, gli avvocati Cinzia Barbetti (originaria di Manfredonia ) e Leonardo Cristallini, entrambi del foro di Lucca.

La conferma della mancanza di atti formali alla rinuncia, da parte dell’Energas, arriva a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso in Consiglio di Stato contro la pronuncia del TAR, relativa alla VIA ambientale, emanata dal Ministero dell’Ambiente e del territorio, di concerto con il MIBACT, con parere positivo alla richiesta di Energas, per l’installazione del deposito costiero di gpl nel territorio di Manfredonia.

Il ricorso al Consiglio di Stato, relativo alla VIA ambientale pro Energas, rappresenta l’ultimo grado del procedimento amministrativo inerente il progetto. Al momento non risulta alcun ricorso presentato, in Consiglio di Stato, dal Comune di Manfredonia, che rischia in questo modo di non proseguire nella scelta politica, amministrativa, e comunitaria della città sipontina (vedasi il referendum) di opposizione all’installazione del deposito.

Le dichiarazioni delle ultime ore di Emiliano, comprese quelle pubblicate mesi fa via social, resterebbero dunque solo “proclami“, essendo infatti necessari “atti da depositare, atti formali e validi giuridicamente“. Al momento non risulta alcun atto depositato al MISE da parte della società napoletana.

LE DICHIARAZIONI A STATOQUOTIDIANO.IT DEGLI AVVOCATI CINZIA BARBETTI E LEONARDO CRISTALLINI. “Premesso che come avvocati della LIPU e del CAONS, impegnati nel procedimento amministrativo pendente contro le Pubbliche Amministrazioni competenti (tra cui compare proprio la Regione Puglia con il Presidente Emiliano) e la contro interessata Energas, saremmo più che lieti che quest’ultima rinunciasse a realizzare l’impianto famigerato, resta tuttavia imprescindibile il fatto che giuridicamente i proclami restano tali se non segue a questi un atto formale di Energas di rinuncia al progetto, quindi all’istanza e al procedimento amministrativo in essere, presso le Autorità amministrative competenti per il procedimento stesso.

Il presidente dell’Energas SpA , Diamante Menale in un’immagine dell’ottobre 2016 (ph StatoQuotidiano)Non vi è modo da parte di noi difensori di spogliarci della nostra professionalità e del nostro ruolo di tutela e difesa, neppure a fronte di un certo entusiasmo nell’apprendere tali intenzioni di Energas, che purtroppo tali devono essere intese e rimangono.

Ci stupisce quindi l’assertività con cui l’Avv. Innocenza Starace nell’intervista dichiari che la società Energas ha rinunciato ufficialmente al procedimento dinanzi al MISE. A questo punto, vorremmo capire, e i nostri Assistiti insieme a noi e alla cittadinanza di Manfredonia, la portata e il valore dell’avverbio “ufficialmente”, utilizzato – dice la Collega – proprio dal Presidente della Regione Puglia, in relazione al fatto che manca, ad oggi e a nostra conoscenza, ogni formalizzazione o atto valevole a riguardo, come sopra specificato.

A ciò si aggiunga che fonti informali e, in verità, risalenti a circa 15 giorni fa, negano che siano pervenute al MISE comunicazioni di Energas sull’argomento e ci chiediamo per quale ragione detta società non abbia fatto incetta di consensi, così ottenendo anche un ritorno di immagine sul territorio, pubblicizzando la propria rinuncia, magari con la motivazione di voler accogliere l’espressa volontà referendaria della cittadinanza.

Oltre a non aver rinunciato nelle debite sedi e con le debite forme ci chiediamo altresì, con sospetto rispetto alla dichiarazione dell’Avv. Starace, perché, a fronte di una vittoria, fra l’altro, in primo grado, Energas rinuncerebbe al progetto. Dal nostro modesto punto di vista, scevro di caratterizzazioni politiche, tale dichiarazione non può che combinarsi con il fatto che il Comune di Manfredonia, pur attualmente commissariato, ma sempre ente preposto e dedicato al Governo e alla cura del territorio sipontino, non abbia appellato, ad oggi, la sentenza di primo grado del TAR Bari.

Ad ogni modo, il nostro Studio procederà all’appello di detta sentenza per conto della LIPU e qualora, in extremis appellasse il Comune di Manfredonia, anche all’intervento in appello per il CAONS”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it