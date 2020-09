A Vieste le riprese di “Upsidedown” con Donatella Finocchiaro sulla spiaggia di Pizzomunno

Un film, dunque, dalle tematiche prettamente sociali ma, nello stesso tempo, spassoso, grazie proprio alla dinamicità interpretativa del giovane Gabriele Di Bello e all’estro della brava Donatella Finocchiaro, che abbiamo potuto apprezzare in tanti film, di cui molti di grande successo. Tra i tanti, ricordiamo “Il regista di matrimoni”, “Baarìa”, “Manuale d’amore 3”, “To Rome with Love” e “Accabadora”. La Finocchiaro è stata anche interprete di serie tv molto famose. Ha recitato in “Squadra Mobile” e in “Trust”, inoltre è stata protagonista del film tv “La stagione della caccia”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Le riprese a Vieste si svolgeranno giovedì 1 ottobre (salvo spostamenti di data a causa di proibite condizioni meteo) e il set sarà allestito ai piedi del faraglione di Pizzomunno, ma spazieranno anche su tutta la spiaggia del Castello.