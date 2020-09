Addio Casillo. Troisi “Arrabbiato, deluso, mai sconfitto. Nel cuore della ‘Foggia semplice'”

Foggia, 10 settembre 2020. “A me vogliono bene i poveri”. Lo diceva sempre Pasquale Casillo, quasi come in un mantra. E in effetti la testimonianza più forte dell’amore foggiano nei confronti dello storico presidente sportivo, ai suoi funerali di ieri pomeriggio, è venuta soprattutto dalla gente comune.

In chiesa, quella della Madonna del Rosario, il numero di persone presenti era limitato per le restrizioni dovute al Covid19, ma fuori la gente era lì, tanta. Perché voleva davvero bene a Pasquale Casillo. “Nel bene e nel male R.I.P.” diceva già il giorno prima uno striscione, tra i vari. Come a dire che, tra le disavventure giudiziarie, a prevalere nella memoria delle persone semplici, sono rimaste soprattutto le conquiste dell’imprenditore del grano e del presidente degli anni gloriosi del Foggia. E ancor di più la sua generosità.

Assenza rumorosa, i protagonisti del “suo Foggia”, il Foggia degli anni con Zdenek Zeman, il Foggia dei miracoli. Presenti, infatti, solo alcuni ex giocatori del Foggia di Don Pasquale, come Maurizio Codispoti, Giovanni Bucaro, e il direttore sportivo Peppino Pavone. “E questo è stato molto triste considerando quello che Casillo ha fatto per il Foggia”, come ha commentato Carmine Troisi, direttore di Telefoggia. “Intervento di nota nel corso della celebrazione delle esequie, quello di Eliseo Zanardi. Un uomo che ha avuto un rapporto controverso, di odio e amore, con Pasquale Casillo”. Per anni era stato vicinissimo al presidente, poi c’era stata la rottura e poi ancora il riavvicinamento. “È stato un grande” le sue parole “una persona generosa, un grande imprenditore, lungimirante. Forse ha ricevuto poco rispetto a quanto ha dato”.

Gli ultimi anni di Casillo effettivamente erano stati un po’ particolari. Quelli dopo le vicende giudiziarie cominciate con l’arresto operato nei suoi confronti il 21 aprile 1994.

Dopo 13 anni, quando la magistratura decise di proscioglierlo dalle accuse nel 2007, don Pasquale si era trasferito a Roma, ma ad un certo punto aveva deciso di rientrare a Foggia. Si era così ripreso la sua squadra del cuore riaccendendo l’entusiasmo della piazza e riportando Zeman e Pavone ai ‘satanelli’.

Tutti pensarono che si potesse riaprire un ciclo, una riedizione della cosiddetta ‘Zemanlandia’. In realtà non andò come si sperava. Casillo ebbe ancora delle difficoltà economiche. E si sentì solo e abbandonato dal territorio. “E in realtà fu così”, ancora Carmine Troisi “Nessuno diede una mano a lui quando chiese una mano pubblicamente”.

Il Foggia dunque non poté iscriversi al campionato del 2012 e molti tifosi se la presero con lui in quel momento. Fu odiato da una larga parte della tifoseria: si ricorda a tal proposito anche un episodio sgradevole. Casillo fu ferito con un colpo di casco, probabilmente da parte di tifosi rimasti anonimi visto che non furono mai individuati. E quella volta Casillo fu addirittura costretto a recarsi in ospedale, poi lasciò il Foggia.

La squadra quindi rinacque con un’altra società, ma lui non si spostò mai più dalla città di Foggia da quel momento. Un tempo imprenditore di successo, con attività arrivate a fatturare miliardi all’anno – ai livelli di Berlusconi e di Agnelli, per intenderci – Casillo ebbe comunque la grande forza di sapersi calare in una nuova veste. Non più quella del capitano d’impresa, ma semmai quella dell’uomo per certi versi ferito da accuse, guai giudiziari, dal fatto che solo dopo 13 anni la magistratura fosse arrivata a scagionarlo mentre nel frattempo lui perdeva tutto. 70 aziende, il Foggia Calcio, insomma tutto quello che aveva costruito nella sua vita imprenditoriale.

Sicuramente non è facile vivere una vita diversa per chi ha vissuto le glorie, i successi che aveva vissuto Casillo. Non tutti avrebbero avuto la forza di ricominciare. Eppure lui lo ha fatto. Negli ultimi anni, don Pasquale aveva condotto una vita normale. Era un grande frequentatore di bar: amava svegliarsi all’alba e scendere per andare al bar di fronte casa sua, in viale Di Vittorio, dove sorseggiava un caffè, leggeva i giornali e poi risaliva per scendere nuovamente dopo un’oretta.

Era un grande chiacchierone. Parlava con tutti. Di calcio in particolare, perché il Foggia era rimasto il suo cruccio e la sua passione.

Usciva con la moglie, condivideva qualche cenetta con gli amici. “Non ha mai dato l’impressione di sentirsi sconfitto. Arrabbiato, sicuramente sì. Deluso, sicuramente sì, per i colpi subiti”, sottolinea Carmine Troisi. Ma “Il senso della sconfitta non apparteneva proprio al suo carattere. Sapeva sorridere nonostante tutto. Sapeva scherzare nonostante tutto”.

Ce l’aveva fatta insomma. Ancora una volta. A modo suo. E anche grazie alla forza dei suoi affetti, come quello di sua moglie e suo figlio, quei pochi amici che gli sono rimasti vicini sempre. “O quam cito transit gloria mundi“, (“Oh, quanto rapidamente passa la gloria di questo mondo”): recita solitamente così il passo latino alla fine di una vita dalla carriera folgorante e finita poi nel silenzio.

E in silenzio sembra essere andato via l’imprenditore e il Presidente Casillo. Lasciano però il segno l’uomo, la sua esuberanza, il suo essere sempre rimasto un personaggio vulcanico, la sua generosità. Un uomo a cui soprattutto la Foggia semplice ha ricordato di dire grazie nel giorno dei suoi funerali. Non solo per aver fatto vivere, calcisticamente parlando, tempi felici, ma in particolare perché a tanti Casillo ha dato pane, lavoro, ha risolto problemi.

A cura di Daniela Iannuzzi, Foggia 10 settembre 2020.

fotogallery enzo maizzi