ASL Foggia smentisce “Nessuna positività Covid operatore dipartimento prevenzione”

Foggia, 10 settembre 2020. In riferimento alle notizie divulgate a mezzo stampa circa la presunta positività al COVID 19 di un operatore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia di Piazza Pavoncelli, la Direzione chiarisce che al momento non è stata accertata alcuna positività. Si è in attesa dell’esito del tampone a cui è stato sottoposto un operatore con sintomatologia sospetta. Nel frattempo, in via precauzionale, sono state già avviate le procedure per la messa in sicurezza delle persone e della struttura stessa. La sede è stata interamente sanificata. Tutti i servizi sono operativi.

Lo rende noto l’asl Foggia.