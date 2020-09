Campo: “Il Gal DaunOfantina finanzia 41 progetti con 2 mln di euro”

Manfredonia, 10 settembre 2020. “๐—œ๐—น Gal DaunOfantino ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ถ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ ๐Ÿฎ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ, ๐Ÿฐ๐Ÿญ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฑ’๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐˜‚๐—ฝ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ-๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ. A questi fondi si aggiungono quelli destinati ai 6 Comuni dell’area – Manfredonia, Zapponeta, Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli – per investimenti nella riqualificazione di beni comuni, la realizzazione di spazi per la cultura e la socialitร , la mobilitร pubblica alternativa, hot spot wi-fi per l’accesso pubblico alla rete.

รˆ la riprova, l’ennesima, che ho fatto bene a difendere i Gruppi di azione locale quando erano in molti a ritenere fosse necessario smantellarli. Questo perchรฉ ho sempre creduto nello sviluppo locale programmato e governato da organismi prossimi al territorio e partecipati dagli attori territoriali. Esigenza ancora piรน avvertita all’indomani dell’abolizione delle Province.

Il Gal Dauno Ofantino, in piรน, ha avuto il merito e la forza di costruire una proficua relazione tra comuni e imprese della zona costiera manfredoniana e barlettana, dando vita ad un piano di sviluppo locale originale fondato su filiere produttive meglio strutturate e con una maggiore soliditร anche nella relazione con i mercati”.

Lo riporta il Consigliere regionale in Puglia 2015-2020 e Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Paolo Campo.