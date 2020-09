Emiliano si esalta “Praticamente ho preso la residenza nel Foggiano. E il telefono squilla sempre..”

Lucera, 10 settembre “Siate orgogliosi di far parte di una comunità che negli ultimi 15 anni ha cambiato la storia della Puglia. E tanto è cambiato anche nel Foggiano”.

Lo ha detto il presidente Michele Emiliano che questo pomeriggio, nella Villa comunale di Lucera, ha incontrato i candidati consiglieri della circoscrizione di Foggia della coalizione della Puglia.

“Mi aspetto – ha aggiunto Emiliano – che negli ultimi giorni di campagna elettorale i nostri candidati, insieme a me, riescano a spiegare che la Puglia non torna indietro. La Puglia non può essere riportata a 15 anni fa, quando veniva – soprattutto la Capitanata – ignorata dalla Presidenza della Regione e bistrattata dal centrodestra. Non è un caso che questa provincia fu essenziale per la vittoria di Vendola. Evidentemente il tempo passato forse ha dato l’illusione a Raffaele Fitto che qualcuno a Foggia si sia dimenticato, ma io che giro dappertutto mi sono accorto che si ricordano benissimo e sanno che a quei tempi non si può tornare. Tutto può essere fatto meglio, ci mancherebbe. Noi ce l’abbiamo messa tutta e cercheremo nei prossimi 5 anni di migliorare ulteriormente quello che è stato fatto in questa provincia. Io praticamente ho preso la residenza in Capitanata, sto sempre qui come in ogni provincia. Nessuno mai è stato così ‘mobile’, addirittura aprendo le sedi della presidenza in tutte le province della Puglia e soprattutto dando, com’è noto, il numero di telefono a tutti i cittadini. E le telefonate dalla provincia di Foggia sono veramente tante. La Puglia ce la fa”.

