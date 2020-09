Foggia, pugni a 51enne foggiana in sede Cgil: arrestato maliano

È scattato l’arresto con l’accusa di lesioni per un maliano di 36 anni (le sue generalità non sono state rese note dai carabinieri) che martedì mattina all’interno della sede della Cgil in via della Repubblica avrebbe aggredito una donna di 51 anni, che l’aveva invitato a indossare la mascherina come da norme per evitare possibili contagi da coronavirus. Il giovane africano si era recato presso la Camera del lavoro per presentare documentazione; tra le persone in attesa c’era una foggiana di 51 anni, anche lei in fila per presentare documenti al «caf» (centro assistenza fiscale) presso il sindacato. Nel momento in cui la donna ha invitato l’uomo a mettersi la mascherina, l’indagato si sarebbe alterato per poi passare alle vie di fatto colpendola al viso con pugni, venendo bloccato da altre persone presenti nella sede sindacale, mentre al «112» ha telefonato un’altra straniera per denunciare quanto successo e chiedere di mandare una pattuglia in via della Repubblica.

Fonte: GdM