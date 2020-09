Foggia, sanificazione in tribunale, anche sezione lavoro: ipotesi positivi Covid

Foggia, 10 settembre 2020. Come avvenuto nello scorso marzo, attesa a giorni la sanificazione dei locali del tribunale di Foggia, in viale I Maggio, e nella sezione lavoro, dove ci sono gli uffici giudiziari e la sezione del Giudice di Pace. Il tutto, da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nell’ambito delle misure anti-Covid in atto in Provincia. Si ipotizza la positività di personale in servizio nello stesso tribunale di viale I Maggio, ma non ci sono conferme ufficiali.