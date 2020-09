“Gli under del Manfredonia Calcio 1932” (VIDEO)

Manfredonia, 10 settembre 2020. “Per regolamento ogni società calcistica che disputa il campionato di Eccellenza, deve schierare in campo, per tutta la durata della gara, 3 under ed in particolar modo due classe 2001 ed uno classe 2002.

Gli under normalmente rappresentano il prodotto di un lavoro meticoloso del settore giovanile di ogni società ed i migliori approdano naturalmente in prima squadra, dove, ancora giovani, si misurano con calciatori esperti e sornioni. Un percorso di crescita positivo con la speranza di poter approdare quando prima nel calcio che conta. Oggi sentiamo gli under del Manfredonia Calcio, i loro ruoli, le loro caratteristiche tecniche ed i loro sogni”.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 10 settembre 2020