CULTURA ON. Italo Magno “Scuola e scrittura: un grande amore”

Manfredonia, 10 settembre 2020. “La mia attività artistica è stata molto stimolata dal mio amore per l’insegnamento, da docente e come dirigente. Da docente raccolsi, giorno per giorno in un diario, le esperienze svolte con un alunno caratteriale, rifiutato da tutti. Trasformai quell’esperienza in un libro adottato in moltissime scuole, intitolato UN ANNO CON MATTEO. Dopo quell’esperienza, che mi ha dato la possibilità d’incontrare alunni di tutt’Italia, ho scritto libri di ogni tipo (in tutto 18), soprattutto a risvolto sociale. Un libro in particolare ha avuto grande successo, UN GIORNO MIO PADRE, che racconta le lotte di mio padre a fianco di Giuseppe Di Vittorio e dei braccianti di Puglia. Ampi brani del romanzo sono stati letti nella trasmissione radiofonica “Radio3 celebra il Sessantotto”, per ricordare i 50 anni di quelle lotte. Lo stesso libro è stato acquisito nell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica.

A dimostrazione del mio legame tra lavoro e scrittura, devo raccontarvi quanto accaduto quand’ero Dirigente presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Puglia. C’era un ragazzo delle Isole Tremiti, di nome Arturo, che per frequentare le Medie avrebbe dovuto lasciare la famiglia e vivere da solo a Foggia. La madre protestò con veemenza ed il Ministro Moratti mi assegnò il compito di risolvere la questione. Lo feci con una connessione satellitare che collegava, in Virtual Class-room, il ragazzo con una classe dell’Ungaretti di Manfredonia. Quel Progetto “Arturo” è diventato progetto nazionale ed ha funzionato, in tutti questi anni, per tanti ragazzi comunque impediti nella frequenza. Insomma, quando s’incontra l’amore per la scuola e quello per la scrittura, si toccano livelli di grande umanità. Da quella storia è nato il libro, A SCUOLA CON IL SORRISO.”

Manfredonia, 04.05.2020.

Italo Magno

