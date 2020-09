AVETE PURE IL CORAGGIO DI CHIAMARLA ACCOGLIENZA?La baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone continua ad essere un accampamento indecente, per chi ci vive, e illegale tra droga, armi e prostituzione. Con l’allora Ministro Salvini si era avviata l’opera di demolizione, ma questo Governo l’ha bloccata, favorendo una situazione di degrado che si riversa anche in città. È un grosso problema di ordine pubblico, ma anche di tutela sanitaria, anzitutto per le persone che vivono in questo ghetto, che il Governo nazionale non può fingere di ignorare nascondendosi dietro una falsa politica dell’accoglienza, di fatti inesistente.

Pubblicato da Franco Landella su Giovedì 10 settembre 2020