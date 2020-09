Manfredonia, al via stagione sportiva “Scuola calcio al centro sportivo Palatomaiuolo”

Manfredonia, 10 settembre 2020. Lunedi 7 Settembre presso gli impianti sportivi “Palatomaiuolo” si è aperta ufficialmente la stagione sportiva 2020/2021 della scuola calcio.

Un incontro più che altro informativo, in cui sono stati illustrati i programmi e presentati i nuovi tecnici che seguiranno il percorso dei bambini. Lo scopo della nostra scuola calcio è quello di insegnare ai piccoli atleti questo sport divertendosi, trovando operatori capaci di essere buoni educatori; molta attenzione verrà posta affinchè i giovani calciatori siano sempre coinvolti e stimolati a sviluppare le loro doti e capacità. Antonio Venturi sarà il coordinatore delle attività, ad affiancarlo ci sarà l’espertissimo Paolo Caputo. Il Team sarà composto da Antonio Venturi, Paolo Caputo, Norman Natalino, Leonardo Armiento, Michele Mascis, Saverio Lauriola, Giuseppe Coccia. Due sono i tecnici con patentino (calcio a 5 e calcio a 11) e due sono anche i laureati in Scienze Motorie.

Un importante mix di esperienza e gioventù, un’arma vincente per rendere efficace l’apprendimento di principi tecnici e comportamentali. Intanto è stato fissato per LUNEDI 14 SETTEMBRE con inizio alle ore 18 il secondo appuntamento conoscitivo dove, oltre ad avere tutte le info necessarie, i vostri bambini potranno divertirsi nelle mini sedute dimostrative. Ricordiamo che il Centro sportivo Polivalente Palatomaiuolo, grazie alla sua ampiezza e alla ferrea organizzazione del personale, offre tutti i servizi in totale sicurezza e in particolare nel pieno rispetto delle norme anti-covid. (messaggio promozionale)