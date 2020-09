Manfredonia, cittadini “Noi residenti di via Maddalena, vittime di una fogna puzzolente”

Manfredonia, 10 settembre 2020. “Buonasera redazione di StatoQuotidiano.it, vorrei tanto venisse alla luce di tuti quanto succede in via Maddalena (o almeno qui perché quello che riesco a vedere io). Siamo ostaggi, da tempo, di un sistema fognante maleodorante che a volte sembra quasi uscire gas dalle griglie delle acque bianche.

Viviamo da mesi e sopratutto in questo ultimo periodo in simbiosi con blatte e scarafaggi dalle dimensioni mostruose. Noi esercenti siamo costretti a lavorare con insetticidi e soluzioni polverose (veleno) davanti l’ingresso delle nostre attività , e francamente penso che non sia normale in un posto in cui devi mangiare, avere a meno di un metro al tuo fianco sostanze velenose che magari con un po’ di vento di finiscono pure per ingerire..

Mi chiedo: cosa dobbiamo fare più per continuare a lavorare ? La macchina amministrativa cosa fa? I commissari dove sono ? Un giorno quando tutti andranno via , sarà troppo tardi per piangere su di un paese senza futuro, ed in questo paese, per ora ci sono i figli di tutti…”.

