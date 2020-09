Manfredonia, 10 settembre 2020. Manfredonia 2000 – Società Sportiva Dilettantistica in zona CA5 a Manfredonia, affiliata alla UISP è nata con l’intento di promuovere il calcio offrendo corsi rivolti a bambini e ragazzi. Oltre ai 15 soci, si avvale di istruttori di calcio tra i più esperti e qualificati della zona. Le attività e gli allenamenti sono organizzati nel rispetto dei programmi scolastici e del calendario calcistico nazionale.

Il Presidente Antonio Fraticelli racconta e mostra la struttura del Centro Sportivo “PalaTomaiuolo”: la denominazione è voluta per ricordare il socio fondatore Pasquale Tomaiuolo che ha reso possibile realizzare l’iniziativa. A breve sarà realizzata una nuova palestra, al primo piano, idonea all’accoglienza e allo svolgimento di attività ludiche e motorie per persone diversamente abili. “Questa è un idea nata da un gruppo di persone, condividendo il tempo libero dedicandoci al sociale. Siamo partiti nel 2000, da qui il nome “Manfredonia 2000”. Abbiamo creato quest’associazione ed abbiamo iniziato attività di supporto all’ Anfas di Manfredonia. Creando delle iniziative, risvegliano un po’ la sensibilità nei confronti della gente più debole e un po’ meno fortunata di noi. Poi via via con il tempo abbiamo avviato altre iniziative fin ad arrivare al 2008 che abbiamo avuto l’idea di avviare un centro sportivo, per poter far giocare questi ragazzi ed evitare che si disperdessero nei meandri e nelle periferie di questo paese.

Con molta perseveranza, fiducia e coraggio . Anche perché nessuno avrebbe scommesso un euro che fossimo riusciti a realizzare questo centro. Nel 2016 abbiamo ultimato i lavori, un pò alla volta e si andava in giro a fare richieste d’aiuto. Cosi siamo riusciti a realizzare questo Centro, messo in attività nel febbraio 2017. Principalmente giocano i ragazzi del quartiere, ma ci sono anche dei gruppi amatoriali, perché trovano efficienza, pulizia effettuata da noi soci, non abbiamo appaltato nulla. Siamo sempre noi presenti e responsabili. Teniamo alla pulizia affinchè il Centro si trovi ad un livello di qualità elevato. Volevo precisare che Manfredonia non ha strutture di questo genere, ha i palazzetti ma sono quasi all’ abbandono, perché non si interviene da anni. E non esite un programma per ristrutturare ed intervenire. Ma nonostante questo, loro continuano a svolgere attività all’interno, sperando sempre che vada tutto bene e non accade mai nulla. Ritornado al nostro Centro, insieme ai nostri soci, dallo scorso anno, stiamo predisponendo una serie di attività che vanno oltre lo sport.

Alcune le abbiamo già realizzate. Abbiamo ospitato per due anni la squadra dei bambini di basket del Gargano, sono venuti bambini dal tutto il territorio Nazionale. Abbiamo terminato da qualche giorno la seconda edizione di Gargano Balli perché la struttura poliedrica permette di svolgere qualsiasi tipo di manifestazione. Ed ancora più importante in questo periodo di covid, riusciamo ad applicare quelle che sono le norme e la disciplina per poter svolgere le attività. Inoltre abbiamo pensato ad un concerto con musica dal vivo. Il Centro si estende in un area di circa 3200 metri quadrati, e al suo interno è collocata una tenda struttura di circa 990 metri quadrati, per svolgere le attività polivalenti. E tutte le attività di spettacolo e intrattenimento. C’ è inoltre la palazzina servizi, composta da spogliatoi di circa 400 metri quadrati.

Un locale infermeria , ed un punto ristoro che noi supportiamo per le attività che sono situate all’interno del nostro Centro. Altra cosa molto importante e che stiamo partecipando al bando della Regione “ Bando Sport e Periferie “ nel 2020 . E’ un progetto che prevede la costruzione di una palestra, situata sopra la palazzina servizi. Palestra di circa 350 metri quadrati, che dedicheremo alle attività per i diversamente abili . Affluiscono qui da noi non solo da Manfredonia ma da San Severo e Monte Sant’Angelo tutto a titolo gratuito. E’ un progetto che vorremmo comunque realizzare con ottimismo. Anche se non risultiamo vincitori di un bando, troveremo un modo per poterlo fare. Inizieremo i lavori molto presto, in quanto abbiamo presentato il permesso a costruire . C’è solo un rammarico, nonostante siamo presenti da circa tre anni, non risultiamo presenti nel tessuto cittadino.

Abbiamo ospitato ragazzi della Parrocchia San Giuseppe per portarli a conoscenza della presenza di questo Centro. Inoltre siamo dotati di un’ambulanza donata da Savino Romagnoli, il defibrillatore ed un pulmino che effettua cinque entrate e cinque uscite. E tutti noi soci siamo qualificati al primo soccorso, per essere sempre pronti ad intervenire in qualsiasi momento. Abbiamo il permesso dei VV.FF. poiché abbiamo tutti i requisiti che le norme prevedono. Abbiamo l’infermeria, tutti i locali sono muniti di riscaldamento. Un’altra nostra missione è quella di venire incontro a bambini disagiati, fornendo loro le prime necessità. Altro accorgimento importante sono le aree dedicate solo agli atlelti e ci sono gli ingressi per gli ospiti. Gradinata con 100 posti a sedere.”