Manfredonia. La Scuola dell’Infanzia Paritaria Albero Azzurro pronta per la riapertura

Manfredonia, 10 settembre 2020. Per la riapertura delle scuole sono state emanate delle direttive dal Governo di concerto con il Ministero della Sanità in relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. La Scuola è la base della società civile, è il luogo per formare gli uomini del domani. Maria Montessori diceva “La Scuola è quell’esilio in cui l’adulto tiene il bambino fin quando è capace di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio” Quindi “Scuole aperte, società protette”.

Queste linee di indirizzo sono la missione della scuola paritaria Albero Azzurro di Manfredonia che dal 2 settembre ha predisposto tutte le aule e gli spazi secondo le normative indicate dal Ministero dell’Istruzione e dal governo per la scuola dell’infanzia prevedendo misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, per evitare assembramenti, a favorire l’attività all’aperto, a garantire idoneo distanziamento sia per i bambini che per tutto il personale per l’intero periodo di permanenza nella struttura.

E’ stata anche individuata la figura del Referente Covid-19, in collaborazione dei coordinatori pedagogici.

Per le informazioni e iscrizioni telefonare: 0884 511995 – 334 251 0543

https://www.alberoazzurromanfredonia.it/virtualtour.html

https://www.facebook.com/watch/?v=695604364498431&extid=rBkLuTcURKySVHNT

(messaggio promozionale)