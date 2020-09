Manfredonia. Presentazione domande di buono servizio anziani/disabili

Manfredonia, 10 settembre 2020. Le DOMANDE DI BUONO SERVIZIO da parte delle famiglie pugliesi dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 settembre 2020, fino alle ore 12:00 del 31 ottobre. Le attività di “abbinamento” delle domande (per la generazione dei preventivi di spesa) saranno svolte parallelamente, nel periodo indicato.

E’ necessario che le famiglie GENERINO PREVENTIVAMENTE I “NUOVI CODICI FAMIGLIA”, necessari per poter presentare le domande di Buono Servizio.

A tal fine, si ricorda che per generare il CODICE FAMIGLIA è necessario preliminarmente essere in possesso di credenziali SPID di livello 2, con le quali procedere alla fase di accettazione dell’informativa Privacy e alla certificazione e dichiarazione del domicilio digitale. Al termine della fase di certificazione e dichiarazione del domicilio digitale del referente familiare, è possibile procedere alla creazione del Codice Famiglia, fase per cui è necessario disporre di una Attestazione ISEE Ordinario in corso di validità.

Per generare il Codice Famiglia è possibile procedere:

• direttamente, tramite un Referente del nucleo familiare o tramite la persona interessata a presentare istanza per un avviso pubblico (ad esempio per il buono servizio);

• oppure per delega ad un soggetto terzo (ad esempio delegando il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore di un servizio accreditato, oppure delegando un CAF).

Se la creazione del Codice Famiglia viene fatta direttamente dalla famiglia, le credenziali SPID di livello 2 dovranno essere intestate al soggetto che intende presentare istanza o al referente familiare presente nella medesima dichiarazione DSU e Attestazione ISEE Ordinario in corso di validità.

Se la creazione del Codice Famiglia viene fatta tramite delega ad un soggetto terzo, le credenziali SPID di livello 2 dovranno essere intestate al delegato, ed è necessario che lo stesso delegato disponga:

– del numero di protocollo della Attestazione ISEE Ordinario del beneficiario delegante e della data di rilascio della stessa;

– del Codice fiscale del dichiarante della DSU ISEE.

Tutti gli ulteriori dettagli tecnici relativi al corretto svolgimento della procedura di accreditamento del nucleo familiare, sono disponibili sull’apposito “Manuale procedura Telematica di Accreditamento al Portale Bandi Puglia Sociale” redatto da InnovaPuglia S.p.a. e pubblicato all’indirizzo web bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

La procedura di accreditamento del nucleo familiare è operativa al seguente percorso “bandi.pugliasociale.regione.puglia.it sezione Catalogo 2020/ Procedure 2020 – Accedi alle procedure”.

Per ogni ulteriore informazione:

Dott.ssa Sonia La Pomarda – RUP Buoni Servizio Anziani e Disabili – Tel. 0884/519689.

10/09/2020 ore 09/06 (fonte Comune Manfredonia)