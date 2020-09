Manfredonia, 10 settembre 2020. “Durante un incontro con i miei sostenitori il Presidente ha dichiarato testualmente che la società ha rinunciato ufficialmente al procedimento dinanzi al MISE. Chi sta affermando il contrario per intorbidire le acque e mettere in cattiva luce l’operato del governatore Emiliano è stato smascherato”. Lo ha dichiarato in una nota sui social l’avvocato Innocenza Starace, candidata al consiglio regionale pugliese, con la lista ‘Italia in Comune’.

E’ quanto emerso nel corso di un’intervista di ieri a cura di Stefania Troiano e Saverio Serlenga presso la Masseria Didattica Casa del Ciliegio di Monte Sant’Angelo, alla presenza dello stesso presidente della Puglia, Michele Emiliano.

“Davvero bello ed emozionante è stato l’incontro di oggi con il Governatore Michele Emiliano che si è svolto presso #casadelciliegio. Un uomo e un politico che ha ancora una volta confermato il suo spirito entusiasta nel dirigere una Regione che ama, la Puglia, e l’intenzione di voler continuare a fare il suo lavoro senza smettere mai di ascoltare l’altro. Ad accoglierlo assieme a me, c’era la mia famiglia e gli amici di sempre che continuano a sostenermi con affetto anche in questa nuova sfida politica che spero mi darà la possibilità di far sentire la voce di #capitanata al tavolo regionale”, ha scritto sui social l’avvocato Innocenza Starace.