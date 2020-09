Candidatura Cicolella, Michele Emiliano arriva a Cerignola

Bari, 10 settembre 2020. Sabato 12 settembre alle ore 21,30 Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e candidato del Centrosinistra alla presidenza della Regione, incontrerà la cittadinanza di Cerignola presso la sede del Comitato Elettorale di Teresa Cicolella, candidata al Consiglio Regionale.

Si tratterà di un’occasione importante durante la quale il presidente Michele Emiliano, oltre a incontrare i cerignolani, avrà modo di esprimere con forza il proprio sostegno a Teresa Cicolella, a testimonianza dell’attenzione e dell’interesse che, in questi cinque anni, la Giunta Emiliano ha sempre dimostrato nei confronti della provincia di Foggia e della Capitanata in particolare. La candidatura di Cicolella è la prova che questa terra è in grado di esprimere personalità giovani, nuove e di spessore umano e politico di primo piano, e coloro che ancora non conoscono Teresa Cicolella avranno modo di rendersene conto grazie all’incontro con la cittadinanza del prossimo 12 settembre.

L’incontro con la cittadinanza di Cerignola si terrà in tutta sicurezza e nel rispetto delle misure stabilite per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19: distanziamento minimo di un metro tra i presenti e obbligo di indossare la mascherina.