Molo 21 “Ragazzi in giro armati a Manfredonia, episodi inaccettabili”

Manfredonia, 10 settembre 2020. “L’episodio avvenuto martedì sera nei pressi della Villa Comunale è inaccettabile. Da tempo, purtroppo, la nostra città è diventata scenario di scontri violenti tra ragazzi. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno perché non è più tollerabile che le nostre famiglie devono avere paura di fare una passeggiata, di lasciare i loro figli giocare nei pressi della Villa Comunale, o godersi la veduta che offre la Piazzetta Mercato visto che ci sono ragazzi che vanno in giro armati. È indubbio che siamo dinanzi ad un problema sociale che influenza un numero considerevole di individui all’interno di una società. Trattasi di un tema spesso sottovalutato, ma è importante che le istituzioni siano presenti e pongano al centro questa piaga sociale”.

“Per questo, noi di Molo 21, chiediamo a tutta la cittadinanza, nonché alla Commissione Straordinaria di accendere un faro e di attuare tutti i provvedimenti necessari (di concerto con le Forze dell’Ordine) per stanare questi comportamenti delinquenziali tra i giovani. La nostra vita sociale non può essere messa sotto scacco da singoli individui; per questo tutti devono fare la propria parte denunciando questi episodi così da affermare concretamente i principi della legalità!”. (Nota stampa)