Pellegrini “Sulla defenestrazione della direttrice Maria Villani vogliamo vederci chiaro”

Roma, 10 settembre 2020. “Oggi ho depositato in Senato una interrogazione al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa – condividendo in toto il contenuto con i colleghi portavoce del M5s del territorio Gisella Naturale, Marialuisa Faro e Mario Furore, nonché con la presidente della Commissione Ambiente Senato, sen.ce Vilma Moronese, con la sen.ce Elisa Pirro, capogruppo in commissione sanità e con il deputato Giorgio Lovecchio – in merito all’incredibile vicenda della defenestrazione della direttrice del Parco Nazionale del Gargano, dott.ssa Villani.

Visto che nell’atto di revoca il presidente Pazienza ha bollato la Villani – dopo solo tre mesi, un record assoluto in italia! – come incompetente, incapace e anche “disinvolta” nell’uso dei mezzi dell’Ente, e visto che la Villani è stata scelta dallo stesso Ministro Costa (nell’ambito di una terna individuata dal Consiglio Direttivo del Parco), ho chiesto al Ministro di verificare se quanto evidenziato da Pazienza abbia fondamento o meno e, inoltre, ho chiesto al Ministro se intende inviare una ispezione onde verificare la regolarità amministrativa sia successivamente al 1 giugno (data di insediamento della Villani) e sia precedentemente”. Ha dichiarato il senatore Marco Pellegrini (M5s) in merito alla vicenda del licenziamento della direttrice del Parco Nazionale del Gargano.

“Se qualcuno pensava di poter tranquillamente continuare a utilizzare il Parco come bancomat per se stesso e per i propri amichetti di partito si sbaglia di grosso e dovrà fare i conti con il M5s. Non molleremo finché non faremo piena luce sulla gestione del Parco. Non consentiremo ai finti “tecnici”, ai finti “terzi” di fare il bello e cattivo tempo in un ente strategico per il nostro territorio”.