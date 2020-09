Foggia, 10 settembre 2020. Una impiegata in servizio attualmente al Policlinico Riuniti di Foggia è risultata positiva al nuovo coronavirus dopo aver contratto il virus probabilmente in famiglia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, parenti della donna, di rientro da una vacanza in Sardegna, sono risultati positivi seppur asintomatici. La donna è risultata anch’essa positiva, e avrebbe continuato ad essere in servizio ma ad insaputa della sua positività.

Non risultano altri casi tra il personale dei Riuniti. Sanificati gli ambienti di riferimento, tamponi per ora negativi su ulteriori operatori sanitari.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it