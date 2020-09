Salvini in Capitanata. D’Eramo “Matteo ama il confronto pubblico”

Bari, 9 lug – “Salvini è un leader che ama il confronto pubblico ed è ogni giorno tra la gente. Lo confermerà, ancora una volta, sabato e domenica quando toccherà altre 10 piazze in Puglia, tra cui quella del comizio organizzato a Bari con gli altri leader nazionali del centro-destra per lanciare la volata finale alla vittoria delle elezioni regionali. Tutti sono benvenuti ai nostri eventi politici. Ogni opinione è legittima, purché espressa in modo civile e pacifico. Chi esce da questo perimetro ferisce la democrazia”.

Così il segretario della Lega in Puglia, Luigi D’Eramo, a seguito dell’aggressione di cui è stato oggetto in Toscana il leader della Lega.