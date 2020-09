Torremaggiore, stranieri con Covid ricoverati al Pta San Giacomo

“In risposta ai dubbi che attanagliano alcuni cittadini in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 presso il PTA San Giacomo di Torremaggiore, posso affermare di aver constatato direttamente che la situazione è sotto controllo. Le persone ivi ricoverate sono pazienti asintomatici costantemente sorvegliati e monitorati dal personale sanitario, il quale ha ricevuto, oltre a tutti i DPI necessari, la giusta formazione per far fronte alla situazione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo che sui social ha voluto “tranquillizzare” tutti quei cittadini che in queste ultime ore hanno manifestato dubbi e perplessità sul ricovero nei locali della Rsa di cinque cittadini stranieri positivi al Covid-19. Si tratta, più precisamente, di due cittadini bulgari e tre cittadini senegalesi senza fissa dimora risultati positivi al Covid-19 e asintomatici.

Fonte: foggiareporter