Vincenzo da Manfredonia ” È GIA’ CARNEVALE… a Viareggio”

Manfredonia, 10 settembre 2020. “È già carnevale a Viareggio, ecco in anteprima uno dei bozzetti dei nove carri di prima categoria in concorso per l’edizione 2021 del carnevale di Viareggio. Facciamo i complimenti ed auguriamo buon lavoro ai maestri cartapestai, ma allo stesso tempo da amante del carnevale e della mia citta mi viene spontaneo chiedere perché a Manfredonia tutto questo non è possibile? Anzi stanno facendo perdere la tradizione dei carri”.

“Viareggio è la prova che il carnevale è una cosa seria , può essere una fonte di guadagno e benessere per la nostra città. Dopo Natale da noi si parla di carnevale, quest’anno arriverà presto, ( primi di Febbraio) cosa succederà? Mi auguro che un giorno chi ci amministra e tutti noi cittadini riprendiamo in mano il nostro carnevale e lo facciamo ritornare a volare perché il lavoro non lo si crea solo con le fabbriche”.

Vincenzo Moccia, regista, artista, Manfredonia 10 settembre 2020.