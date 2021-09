Autostrada A14: chiusure dei caselli di Foggia e Cerignola Ovest

Foggia, 10/09/2021 – (trasporti-italia) Dalla sera del 13 settembre

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di installazione dei portali segnaletici, sarà necessario installare delle deviazioni di carreggiata, in orario notturno e saranno, pertanto, inaccessibili le stazioni di Foggia e di Cerignola est, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 settembre, sarà inaccessibile la stazione di Foggia, in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di San Severo;

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 settembre, sarà inaccessibile la stazione di Foggia, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Foggia Zona Industriale o di Cerignola est;

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 settembre, sarà inaccessibile la stazione di Cerignola est, in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Foggia Zona Industriale o Foggia;

-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 settembre, sarà inaccessibile la stazione di Cerignola est, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Cerignola ovest, sulla A16 Napoli-Canosa. Si ricorda che la stazione di Canosa è chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari (dal 13 settembre al 18 ottobre, in modalità continuativa). (trasporti-italia)