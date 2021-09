Casa Sollievo: visitatori e visite specialistiche, nuove regole per l’accesso in Ospedale

San Giovanni Rotondo (Foggia), 10/09/2021 – Da lunedì 13 settembre cambiano le modalità per l’accesso in Ospedale.

VISITATORI

In Casa Sollievo della Sofferenza sarà possibile accedere in due fasce orarie, pomeridiana (14:15-16:00) e serale (19:00-20:00). L’accesso sarà consentito ad una sola persona munita di permesso, per una durata massima di 15 minuti. I permessi saranno di due tipi:

PERMESSO CELESTE:consentirà l’ingresso negli spazi e nelle aree comuni, ma non in reparto. Viene rilasciato solo ai possessori di Green Pass che indossano una mascherina (chirurgica/FFP2/FFP3)

PERMESSO GIALLO: su specifica autorizzazione del Responsabile del Reparto, il permesso giallo permetterà l’ingresso all’interno del reparto di degenza. Viene rilasciato ai possessori di Green Pass che indossano una mascherina (chirurgica/FFP2/FFP3) e che hanno eseguito un tampone (antigenico/molecolare) nelle 48 ore precedenti (esecuzione possibile anche in Ospedale, concordando con l’Unità Operativa di riferimento).

Entrambi i permessi andranno restituiti al servizio di portineria terminata la visita.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI E VISITE SPECIALISTICHE

Per coloro che devono sottoporsi a prestazioni ambulatoriali e visite specialistiche, l’accesso sarà consentito 15 minuti prima dell’orario previsto per la registrazione dell’impegnativa, muniti di Green Pass e mascherina protettiva. Sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore munito anch’egli di Green Pass e Mascherina (chirurgica/FFP2/FFP3).